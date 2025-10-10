Um grupo de chineses reabriu uma fábrica de produção de televisores na província do Icolo e Bengo que havia sido desmantelada em Fevereiro no Kikuxi, em Luanda.

Na acção efectuada no princípio deste ano, conforme o Novo Jornal noticiou, haviam sido detidos em flagrante delito dois elementos, porém, esta semana, foram presos cinco chineses apreendidas grandes quantidades de diferentes tipos de televisores.

Os agora detidos, com idades entre os 26 e os 44 anos, estão a ser acusados pelos crimes de associação criminosa e contrafacção de marcas, de acordo com a Polícia Nacional.

A nova fábrica foi erguida no município do Sequele, onde era a principal unidade de montagem, depois os equipamentos eram encaminhados para um armazém na comuna do Kikolo, província de Luanda, onde recebiam os nomes das marcas Samsung, LG e Sony.

Após a desarticulação da fábrica na zona do Kikuxi, os detidos decidiram descentralizar toda a produção dos aparelhos, que eram montados no Icolo e Bengo, depois seguiam para Luanda para os acabamentos finais e posteriormente eram comercializados em mercados informais e estabelecimentos comerciais.

O grupo foi descoberto pela polícia, graças a uma denúncia anónima que dava conta da existência de um estaleiro ilegal, naquela localidade, onde estava dissimulada a fábrica.