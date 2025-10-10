O Presidente da República ordenou a alienação de 11 imóveis no estrangeiro, integrados no domínio privado do Estado, mas "que se encontram em situação de disponibilidade e não existe especial conveniência para a sua manutenção".

A alienação destes 11 imóveis no estrangeiro será feita na modalidade de negociação, com publicação prévia de anúncio.

Vão ser postas à venda três casas que funcionaram como residência oficial da Missão Permanente de Angola junto da UNESCO, todas em Paris.

Também as casas que serviram de morada às residências oficiais da Embaixada de Angola no Brasil, no Reino Unido e na Hungria serão alienadas, assim como as chancelarias na Bélgica e na Argentina.

As casas onde funcionaram os postos consulares em Bruxelas e em Roterdão também serão vendidas, segundo o documento consultado pelo Novo Jornal.

O Chefe de Estado delega no ministro das Relações Exteriores a competência, com a faculdade de subdelegar, para, em nome e em representação do Estado angolano, praticar todos os actos no âmbito deste procedimento, incluindo a celebração e a assinatura dos respectivos contratos.