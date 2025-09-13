A Selecção Nacional de Surf que participa no Campeonato do Mundo, denominado World Surfing Games 2025, cujos surfistas pertencem à categoria Open, tem como chefe de delegação Paulo Augusto.
Os atletas são provenientes do projecto Aldeia dos Pescadores, em Cabo Ledo, no Icolo e Bengo e da Praia de Dengue, no Sumbe, província do Kwanza-Sul.
Segundo o seleccionador nacional, Marcelino Barros 'Bizuka", a participação de Angola reveste-se de particular importância, uma vez que é a actual campeã africana de surf, e encara agora a estreia em competições internacionais.
