Ao fim de mais de quatro décadas no poder, com 94,8 por cento dos votos, Denis Sassou-Nguesso~, com 82 anos, ganhou as eleições gerais na República do Congo, segundo os resultados oficiais divulgados em Brazzaville.

A vitória é de tal modo esmagadora que, oficialmente, o segundo classificado nesta corrida eleitoral na vizinha República do Congo, Mabio Mavoungou Zinga, se ficou pelos 1,48 por cento dos votos.

Com esta vitória, que se confirma agora, depois da votação de 15 de Março, Sassou-Nguesso prolonga-se no cargo por mais cinco anos, depois de ali ter chegado em 1979, tendo perdido as eleições de 1992, as primeiras com multipartidarismo instalado, tendo regressado ao poder em 1997, de onde não mais saiu.