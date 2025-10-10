Museu de Antropologia precisa de pelos menos 35 funcionários e reabilitação de sete salas de exposição, biblioteca e do sistema de refrigeração. Enquanto isso, o da Escravatura enfrenta escassez de visitantes.

O Museu Nacional de Antropologia, em Luanda, funciona com apenas 15 funcionários e precisa de obras de reabilitação. Localizado no bairro dos Coqueiros, município da Ingombota, o museu, fundado em Novembro de 1976, foi a primeira instituição museológica criada após a Independência de Angola.

Segundo o director do museu, Jack Tchindje, a instituição funcionava com 50 trabalhadores, mas 35 passaram à reforma. O processo de aposentadoria começou em 2023 sem, no entanto, se registar novas admissões de pessoal.

A esse respeito, Jack Tchindje disse que a instituição precisa de auxiliares de limpeza, linguistas, historiadores, antropólogos, especialistas em linguagem gestual. O gestor explica que, devido às infiltrações de águas e a falta de refrigeração, 50% das salas se encontram encerradas, ou seja, das 14 salas, apenas sete estão abertas ao público. A biblioteca, por exemplo, fechou as portas há dois anos.

