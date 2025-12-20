Das várias vias de o Estado se financiar, o imposto é das mais sagradas. A medida de isentar os que menos ganham é benéfica, mas é ineficiente. Executivo precisa de reformas na AGT para aumentar a sua base tributária, acertar a diversificação da economia e reduzir a informalidade.​

O Impacto líquido da autorização do Imposto sobre o Rendimento de Trabalho (IRT) em atraso de até 150.000 Kz previsto na proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) 2026, que visa proteger as famílias com variações baixas e devolver o poder de compras, é "marginal", defendem economistas.

No OGE em vigor, os trabalhadores com evolução de 100 mil Kz estão isentos de IRT, mas o Governo decidiu-se a aumentar a fasquia, atendendo à inflação e à constante subida dos preços da cesta básica.

O economista Kiangebeni Mbuta entende que a retirada do IRT aos trabalhadores que auferem negociações de até 150 mil Kz vai aumentar o valor líquido das famílias com menores rendimentos.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/