O Serviço de Investigação Criminal (SIC) está a procurar um cidadão de nacionalidade libanesa, youssef zeineiddine, alegado membro de uma organização criminosa internacional e suspeito de algumas actividades criminosas em Angola.

Conhecido também por " Djoseph", é residente no bairro Patriota, em Luanda, há mais de 5 anos, de acordo com o director geral do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, Manuel Halaiwa.

Em Angola, este libanês, de 33 anos, apresenta-se como cantor e empresário e sobre ele pesam dois mandados de detenção em processos distintos, pelo seu envolvimento numa organização criminosa internacional.

As autoridades angolanas apelam à população no sentido de denunciarem de imediato se porventura tiverem informações sobre o seu paradeiro, alertando que "quem der protecção ou acobertar o libanês, será igualmente responsabilizado criminalmente".