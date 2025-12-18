O antigo presidente da Assembleia Nacional e figura destacda do MPLA, Fernando dos Santos Dias "Nandó" morreu esta quinta-feira, confirmaram fontes familiares ao Novo Jornal

Fernando Piedade Dias dos Santos "Nandó" faleceu na Clínica Girassol, aos 75 anos depois de ter sido encontrado em casa "desacordado" no chăo.

Depois da entrada na clínica foram feitas manobras de reanimação durante 40 minutos, mas sem sucesso, e o óbito foi declarado pouco antes das 13:00.

Foi Comandante-geral da Polícia Nacional entre 1982 e 1985 e desempenhou as funções de vice-Ministro do Interior, tendo acumulado este cargo com o de chefe dos Serviços de Informação (SINFO).

Foi promovido a Ministro do Interior em 1999, cargo que desempenhou até 2002.

Em 2002 foi nomeado primeiro-ministro, cargo que desempenhou até 2010, altura em que entrou em vigor uma nova lei constitucional, que aboliu o cargo, passando a existir o de vice-presidente da República de Angola.

Em 2012, com a vitória do MPLA nas eleições gerais, foi substituído como vice-Presidente por Manuel Domingos Vicente, desempenhando, entre 2012 e 2022, o cargo de presidente da Assembleia Nacional de Angola.

Em comunicado publicado na página da Presidência da República, mas em nome de todo o Executivo angolano, é destacada, "com maior respeito e consideração", a figura de Fernando da Piedade Dias dos Santos como nacionalista

A "dimensão de homem de Estado, tendo servido como ministro do Interior, primeiro-Ministro, vice-Presidente da República, presidente da Assembleia Nacional, entre outros cargos" é também destacada na nota, que apresenta à família, em nome do Executivo da República de Angola "as suas mais profundas condolências".