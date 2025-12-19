O Chefe de Estado determinou a criação de uma Comissão de Exéquias para a organização do funeral do antigo vice-Presidente da República, Fernando da Piedade Dias dos Santos "Nandó", falecido esta quinta-feira, aos 75 anos.

Esta comissão será coordenada pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, segundo os Serviços de Imprensa da Presidência da República e é constituída pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do PR, pela ministra de Estado para a Área Social, e pelos ministros da Defesa Nacional, Interior, Administração do Território, Relações Exteriores, Justiça e Direitos Humanos, bem como as ministras das Finanças e da Saúde.

Integram igualmente a Comissão o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, o secretário-geral do Presidente da República e o governador da província de Luanda.

O despacho determina que os titulares dos departamentos ministeriais indicados procedam à designação dos respectivos representantes junto do coordenador, com vista à elaboração do programa oficial das cerimónias fúnebres e a criação de todas as condições necessárias à organização do funeral de "Nandó".