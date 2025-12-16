O Ministério do Interior (MININT), através do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), garante que começa a emitir, nos próximos dias, o passaporte electrónico, documento de viagem há anos aguardado pelos angolanos. E promete emitir um passaporte por minuto e 60 por hora.

A apresentação oficial do passaporte electrónico angolano foi feita esta terça-feira, 16, na sede do MININT, em Luanda, no âmbito do processo de modernização e digitalização dos serviços migratórios do País.

Durante a cerimónia de apresentação, foram mostradas as etapas de implementação do novo documento de viagem, as principais diferenças relativamente ao modelo anterior, o seu alcance e reconhecimento internacional, bem como a capacidade técnico-operacional dos equipamentos envolvidos no processo de emissão.

O passaporte electrónico terá quatro modelos, sendo o primeiro o ordinário, com 40 páginas, o segundo é de 48, o terceiro é diplomático, também com 48, e o passaporte para estrangeiros, com 12 páginas. Já o título de viagem para os refugiados é de 32 páginas.

Ao intervir no acto de apresentação, o director-geral do SME, comissário chefe-de migração José Coimbra Baptista, disse que o novo modelo do passaporte angolano oferece níveis de segurança mais elevados e avançados, reduzindo significativamente o risco de falsificação e de usurpação de identidade.

Conforme o responsável do SME, o passaporte electrónico facilita a cooperação internacional no controlo migratório, assegurando maior controlo na cidadania nacional.

Segundo o comissário chefe-de migração, o sistema para implementação do passaporte é muito avançado.

O SME considera que a introdução do passaporte electrónico representa um marco significativo para o Estado angolano, ao reforçar os níveis de segurança documental, alinhar o País com os padrões internacionais de identificação e controlo migratório e facilitar a mobilidade dos cidadãos angolanos no espaço internacional.

Quanto à sua emissão, o Ministério do Interior, assim como o SME, não avançaram nenhuma data, mas asseguram que é já nos próximos dias.

Segundo o SME, com vista ao aumento da eficiência e da capacidade de resposta dos serviços, foram construídos dois centros de emissão do passaporte electrónico, localizados nas províncias de Luanda e do Huambo, estrategicamente concebidos para garantir maior cobertura, celeridade no atendimento e descongestionamento dos serviços.

Em Luanda, o Novo Jornal apurou que o primeiro posto a emitir o passaporte electrónico será o da Marginal, e posteriormente serão os 12 postos de emissão existentes.

Depois de Luanda, será a vez do Cento de Emissão do Huambo, e gradualmente as direcções provinciais do SME e as missões diplomáticas e consulares.

O SME assegura que as máquinas de emissão do passaporte electrónico estão equipadas com tecnologia de elevada segurança e funcionalidade avançada, permitindo a emissão de um passaporte por minuto, o que corresponde a 60 passaportes por hora.