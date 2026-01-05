"Sou inocente. Não sou culpado de nada do que foi aqui mencionado", declarou Maduro, acusado pelos Estados Unidos de narcotráfico e terrorismo, quando questionado sobre como se declarava durante a audiência no tribunal federal de Manhattan que durou cerca dee 40 minutos.
"Sou um homem decente, o Presidente do meu país", disse ainda Maduro que declarou ter sido "sequestrado" na própria casa.
Nicolás Maduro, que se apresentou como "prisioneiro de guerra", "vai continuar detido em Nova Iorque e a próxima audiência do julgamento foi marcada para o dia 17 de Março.