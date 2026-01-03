Perto do final da manhã deste Sábado, 03, ainda não se sabia do paradeiro do Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, depois de um ataque de larga escala dos Estados Unidos da América com o objectivo de mudar o regime político em Caracas.

A intervenção militar norte-americana ocorreu durante a madrugada de sexta-feira para hoje, Sábado, materializando aquilo que o Presidente Donald Trump tem vindo a admitir ao longo dos últimos meses, acompanhando uma poderosa força naval no Mar das Caraíbas sob a justificação de combater o tráfico de droga. (ver links em baixo).

Os ataques, que ocorreram ao mesmo tempo em diversas cidades da Venezuela, terão permitido apanhar de surpresa Maduro e o regime, tendo este, com a sua mulher, segundo Trump, sido capturados e levados para fora do país.

Mas não é certo que o regime tenha sido mesmo alterado de forma irreversível, porque o Governo emitiu um comunicado oficial onde garante que está a controlar a situação e aparentemente as forças armadas do país não foram desmanteladas na sua chefia de topo, estando a correr nas redes sociais informações não verificadas de que o plano de defesa nacional de Maduro foi iniciado.

O cenário mais plausível, segundo os media internacionais ocidentais, é que o regime acabe por cair agora e que os comandantes militares aceitem o mal menor que será a realização de eleições "livres" e que permitam a vitória da escolha de Washington para liderar a Venezuela e o seu potencial em recursos naturais, como o petróleo e o ouro.

Maria Corina Machado, a quem os EUA "ofereceram" o Prémio Nobel das Paz, deverá, se este plano for executado até ao fim e com sucesso, deverá ser a próxima Presidente da Venezuela.

O que se sabe até agora

Para já, o que se sabe, de acordo com o relato da Lusa, é que o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este sábado que o homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado à força do país, após os Estados Unidos terem realizado um "ataque em grande escala" no país.

O Governo da Venezuela denunciou, quase em simultâneo, uma "gravíssima agressão militar" após as explosões que abalaram a capital durante a noite, e o Presidente Nicolás Maduro decretou estado de excepção.

"A Venezuela rejeita, repudia e denuncia [...] a gravíssima agressão militar perpetrada pelos [...] Estados Unidos contra o território e a população venezuelanos, em localidades civis e militares de Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, nos arredores de Caracas", refere um comunicado do Governo.

O Presidente Nicolas Maduro decretou o estado de excepção e apelou a "todas as forças sociais e políticas do país para cativarem os planos de mobilização", segundo o comunicado.

O Governo da Venezuela, na declaração, convocou os seus apoiantes a irem para as ruas. "Povo às ruas!", refere-se na declaração.

Caracas anunciou também que irá denunciar nas Nações Unidas a "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos no país.

A declaração acrescenta que Maduro ordenou "a implementação de todos os planos de defesa nacional" e declarou "estado de perturbação externa", um plano de emergência que lhe dá o poder de suspender os direitos das pessoas e expandir o papel das forças armadas.

O comunicado surge numa altura em que as forças armadas dos Estados Unidos têm, nos últimos dias, tido como alvo barcos suspeitos de contrabando de drogas. Na sexta-feira, a Venezuela disse estar aberta a negociar um acordo com Washington para combater o tráfico de drogas.

Para já, desconhece-se a existência de vítimas.

A partir de Bogotá, o Presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciou já o ataque com mísseis contra Caracas, após as fortes explosões na capital venezuelana, e pediu uma reunião "imediata" da Organização dos Estados Americanos (OEA).

"Alerta Geral, eles atacaram a Venezuela", escreveu o Presidente colombiano, próximo de Maduro, sublinhando que, quer a OEA quer a ONU, "devem pronunciar-se sobre a "legalidade internacional" dessa "agressão" contra o país vizinho.

Entretanto, a Força Aérea dos Estados Unidos emitiu um aviso oficial que proíbe todas as aeronaves de circular no espaço aéreo da Venezuela, após os ataques na capital do país sul-americano que o Presidente Donald Trump teria ordenado, segundo a CBS.

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos proibiu os aviões comerciais norte-americanos de operar a qualquer altitude sobre o espaço aéreo da Venezuela, alegando riscos à segurança decorrentes da atividade militar em curso no país sul-americano.

O aviso, conhecido como NOTAM, entrou em vigor às 02:00 locais de hoje (06:30 em Lisboa), e terá validade de 23 horas.

No documento, a autoridade aeronáutica norte-americana não especifica quais forças militares estariam envolvidas nas operações que motivaram a restrição.

Segundo a CBS News, Trump ordenou os ataques aéreos dentro do território venezuelano há alguns dias, citando funcionários sob condição de anonimato.

EUA dizem que operação terminou e Rússia condena

Entretanto, segundo a Administração norte-americana, não haverá novos ataques e o plano foi integralmente cumprido, embora esteja longe de ser certa a mudança do regime, sendo que existe, segundo alguns media sul-americanos, a possibilidade desta operação ter sido desenvolvida em coordenação com unidades militares venezuelanas a quem competirá agora os subsequentes desenvolvimentos para eliminar de vez o regime "chavista"

Os Estados Unidos da América terminaram para já os ataques militares à Venezuela, afirmou hoje um senador republicano citando o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio.

Rubio "não prevê nenhuma ação suplementar na Venezuela agora que [o Presidente venezuelano, Nicolás] Maduro foi detido pelos Estados Unidos", afirmou na rede social X o senador Mike Lee, inicialmente crítico de uma intervenção norte-americana, após uma conversa telefónica com o secretário de Estado da administração de Donald Trump.

O 'número dois' da diplomacia dos Estados Unidos declarou hoje que a Venezuela entrará numa "nova era" depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter admitido um ataque em larga escala contra o país.

"É uma nova era para a Venezuela", afirmou o secretário de Estado adjunto, Christopher Landau, numa mensagem na rede social X.

E em Caracas, quase ao mesmo tempo, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou hoje desconhecer o paradeiro do Presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores, após Donald Trump ter confirmado um ataque contra o país e anunciado a captura de ambos.

Também a Rússia condenou este Sábado, 03, a "agressão militar" dos Estados Unidos da América contra a Venezuela e pediu diálogo para evitar uma escalada maior de violência na região.

"Na situação actual, é sobretudo crucial evitar uma escalada maior e encontrar uma saída através do diálogo", lê-se num comunicado emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.