À beira da época festiva, disparam os preços dos produtos nos diversos pontos de venda, com maior incidência para os bens alimentares. Citadinos começam a agitar-se e se dizem agastados com a subida de preços.

Os preços dos bens de consumo, incluindo os que integram a cesta básica nos diferentes mercados de Luanda, começam a registar ligeira subida, enquanto outros se mantêm, a julgar pelo aproximar da quadra festiva que se avizinha, constatou o Novo Jornal.

O NJ fez, nesta quarta-feira, uma ronda por algumas superfícies comerciais localizadas no centro de Luanda, a começar pela Angomart do Maculusso, ex-Mega África, onde o custo dos alimentos regista alguma subida, embora as listas disponíveis revelam cortes nos preços, em consequência da presente época festiva.

Ali, o bolo-rei "Delícias" de um quilograma está exposto ao preço de 6.990 kwanzas, quando o de 500 gramas custa 4.990 Kz, curiosamente, um custo que se mantém desde o ano passado.

