Um terceiro sub-chefe da Polícia de Trânsito, afecto ao comando municipal do Talatona da Polícia Nacional (PN), em Luanda, está a ser muito aplaudido pela população após ter sido filmado a percorrer vários quilómetros a pé, a abrir o trânsito, num enorme engarrafamento na zona do Futungo até à Vila Gamek, até chegar ao Hospital Municipal do Talatona, para socorrer uma mulher que se sentiu mal e desmaiou na via pública.

O gesto do agente de trânsito, para além de merecer aplausos e elogios da população, mereceu igualmente reconhecimento do ministro do Interior, Manuel Homem, e do comandante-geral da Polícia Nacional, Francisco Ribas da Silva.

Segundo o terceiro sub-chefe em serviço, por volta das 18:00 de sábado, uma cidadã caiu em plena via pública em frente às bombas de combustível dos Mirantes, no meio da estrada, em Talatona.

Alguns condutores avisaram o agente sobre o ocorrido, mas no início, ele ignorou o assunto. Porém, devido à insistência dos condutores, deslocou-se ao local e viu que a mulher ainda tinha sinais vitais e que precisava de ajuda para ser levada de urgência para o hospital.

Manuel António Campos, o agente, disse que passou a pedir ajuda aos automobilistas para socorrer a senhora, estendida no chão, mas muitos recusavam.

Como viu que a mulher ainda respirava, reanimou-a e voltou a pedir ajuda até aparecer um cidadão que se predispôs a ajudá-lo.

Como havia um enorme engarrafamento na zona do Futungo, o agente escoltou a pé o carro onde seguia a mulher, abrindo passagem para garantir o socorro necessário, mantendo-se no apoio da viatura até assegurar a entrada da paciente na urgência do Hospital Municipal do Talatona, na Vila da Gamek.

Em reacção, o ministro do Interior, Manuel Homem, disse que o terceiro sub-chefe merece o reconhecimento público e toda a sua gratidão.

Segundo o ministro, o gesto do agente revela espírito de missão, humanidade e compromisso com a vida.

"Por isso, além deste agradecimento público, vamos homenagear e reconhecer este bravo agente por mérito, como forma de valorizar atitudes que dignificam as instituições do Estado, que existem para servir e proteger. Actos como este merecem ser destacados", disse o ministro.

Já o comandante geral da PN, Francisco Ribas, disse que o gesto do sub-chefe é um exemplo de profissionalismo e entrega abnegada à missão de servir e proteger, a ser seguido por todos os membros da corporação.

"Este gesto não só honra a sua pessoa e a Unidade de Trânsito, mas também reforça o compromisso inabalável da PN com a protecção e salvaguarda da vida dos cidadãos", afirmou o número 1 da PN.