O Presidente da República expressou esta sexta-feira consternação com a notícia da morte de Fernando Piedade Dias dos Santos "Nandó", antigo vice-Presidente da República, que faleceu ontem,18, em Luanda, aos 75 anos.

Após ter criando uma comissão para organizar as exéquias fúnebres do também antigo presidente da Assembleia Nacional, na sua mensagem de condolências à família, o Presidente da República escreveu que recebeu "com surpresa e consternação a notícia do passamento físico de Fernando Piedade Dias dos Santos "Nandó", figura de destaque do nacionalismo angolano e da vida política nacional, que sempre defendeu com zelo e competência os superiores interesses do Povo angolano".

Na mensagem, João Lourenço lembra que "o malogrado exerceu importantes cargos ao serviço do Estado angolano, entre os quais o de ministro do Interior, primeiro-ministro, vice-Presidente da República e presidente da Assembleia Nacional".

Segundo o PR, o sentido de justiça e bom trato de Fernando Piedade Dias dos Santos "Nandó" mereceram a consideração tanto dos seus pares como dos seus adversários, com quem manteve sempre um convívio cordial e respeitador de pontos de vista diferentes.

"À sua família, subordinados e colegas nas diferentes funções que desempenhou, aos seus numerosos amigos, expresso as minhas mais sentidas condolências, esperando que ultrapassem com coragem tão difícil momento", escreveu o Chefe de Estado e presidente do MPLA.

Fernando Piedade Dias dos Santos "Nandó" faleceu na Clínica Girassol, aos 75 anos depois de ter sido encontrado em casa "desacordado" no chăo.

Depois da entrada na clínica foram feitas manobras de reanimação durante 40 minutos, mas sem sucesso, e o óbito foi declarado pouco antes das 13:00.

Foi Comandante-geral da Polícia Nacional entre 1982 e 1985 e desempenhou as funções de vice-Ministro do Interior, tendo acumulado este cargo com o de chefe dos Serviços de Informação (SINFO).

Foi promovido a Ministro do Interior em 1999, cargo que desempenhou até 2002.

Em 2002 foi nomeado primeiro-ministro, cargo que desempenhou até 2010, altura em que entrou em vigor uma nova lei constitucional, que aboliu o cargo, passando a existir o de vice-presidente da República de Angola.

Em 2012, com a vitória do MPLA nas eleições gerais, foi substituído como vice-Presidente por Manuel Domingos Vicente, desempenhando, entre 2012 e 2022, o cargo de presidente da Assembleia Nacional de Angola.