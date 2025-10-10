O Ministério das Finanças (MINFIN) já começou a pagar a parcela do subsídio de Natal que devia ter sido paga com o salário de Setembro a todos os funcionários da função pública, soube o Novo Jornal.

A falta de pagamento desta parcela referente ao 13.º mês, há uma semana, gerou um descontentamento generalizado em todos os sectores da função pública, com os trabalhadores a consultar todos os dias as contas bancárias para ver se o dinheiro já tinha sido creditado.

As razões do atraso não mereceram esclarecimentos da parte do Ministério das Finanças, que prometeu pagar em quatro prestações o 13.º mês, terminando o pagamento da última prestação do subsídio em Novembro, à luz do programa financeiro do Tesouro.

Os trabalhadores da função pública receberam o primeiro pagamento das quatro prestações em finais de Agosto, e esperavam receber também uma "fatia" do subsídio em finais de Setembro, como foi prometido pelo MINIFIN, mas tal não aconteceu, o que girou uma onda de reclamações.

Em finais de Julho, em comunicado, o MINFIN informou que os funcionários públicos passariam a dispor antecipada e gradualmente do subsídio de Natal, cujop pagamento seria realizado em quatro parcelas mensais, de Agosto a Novembro deste ano, como noticiou na quarta-feira, após reclamações de vários funcionários públicos, o Novo Jornal.