O Presidente da República deu o aval, esta semana, à celebração de um acordo de financiamento no valor de 217 milhões de euros. É o primeiro pedido de empréstimo de Outubro, mas um de muitos, num total superior a 3 mil milhões de dólares, autorizados pelo Chefe de Estado no segundo semestre de 2025.

Os 217 milhões de euros, a serem emprestados pelo Standard Chartered Bank "e outras Instituições financeiras", têm como destino, segundo o documento consultado pelo Novo jornal, o Projecto Cassinga, servindo para a construção da linha de transporte de energia a 220 Kv Gove-Chipindo-Cuvango, com uma extensão aproxi- mada de 175 km, e das respectivas subestações.

No segundo semestre de 2025, o Chefe de Estado autorizou, pelo menos, 13 acordos de financiamento, que ascendem a 3,1 mil milhões de dólares norte-americanos.

O empréstimo de valor mais elevado autorizado por João Lourenço no segundo semestre deste ano foi assinado com a instituição financeira Private Export Funding Corporation (PEFCO), na qualidade de credor da facilidade do Export-Import Bank of the United States (USEXIMBANK), com a ING CAPITAL LLC, na qualidade de agente de facilidade e agente de estruturação de empréstimo verde, no valor global de 1,5 mil milhões de dólares dos Estados Unidos da América.

Esse financiamento servirá para para pagar ao consórcio empreiteiro SUNAFRICA-OMATAPALO a construção de 65 mini-redes fotovoltaicas e linhas de distribuição associadas para conexão aos usuários finais, bem como a instalação de postes eléctricos e colocação de aproximadamente 1.100 km de cabos para expansão/extensão da rede.

Servirá igualmente, de acordo com o documento consultado pelo Novo Jornal, para a instalação de 208 sistemas solares cabinados e o sistema de abastecimento de água, envolvendo a perfuração de 448 poços para os sistemas de abastecimento de água em cinco províncias do sul de Angola (Namibe, Huíla, Cunene, Cuando e Cubango.