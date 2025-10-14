No decurso do alarido que se instalou na povoação da Denda, foram detidos pelos agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC) sete homens, que estão a ser acusados de homicídio qualificado.
A ocorrência aconteceu no município de Porto-Amboim, devido à "crença no feiticismo", os agressores acusavam a vítima de matar alguns parentes e entenderam acabar com a sua vida.
No último fim-de-semana, segundo o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC na Kwanza-Sul, Amorim Silveira, os netos e os sobrinhos deslocaram-se para a residência do malogrando e espancaram-no brutalmente até morrer no local.
Os homicidas (na foto), com idades compreendidas entre os 21 e os 63 anos, após verificarem que o ancião estava morto, tentaram fugir, mas todos foram apanhados graças a uma denúncia.