No Kwanza-Sul, um idoso, de 65 anos, foi espancado mortalmente na via pública por sobrinhos e netos, alegando que ele era feiticeiro e o causador de algumas mortes que aconteceram no seio familiar, nos últimos meses.

No decurso do alarido que se instalou na povoação da Denda, foram detidos pelos agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC) sete homens, que estão a ser acusados de homicídio qualificado.

A ocorrência aconteceu no município de Porto-Amboim, devido à "crença no feiticismo", os agressores acusavam a vítima de matar alguns parentes e entenderam acabar com a sua vida.

No último fim-de-semana, segundo o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC na Kwanza-Sul, Amorim Silveira, os netos e os sobrinhos deslocaram-se para a residência do malogrando e espancaram-no brutalmente até morrer no local.

Os homicidas (na foto), com idades compreendidas entre os 21 e os 63 anos, após verificarem que o ancião estava morto, tentaram fugir, mas todos foram apanhados graças a uma denúncia.