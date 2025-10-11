Startup angolana Afrikanizm Art, plataforma global dedicada à promoção e celebração de arte contemporânea africana e afrodescendente, acaba de formalizar parcerias estratégicas com galerias internacionais de referência, presentes nos Estados Unidos da América, França, Itália, Portugal, Polónia, Ghana e China.

Numa primeira fase, as parcerias firmadas pela plataforma Afrikanizm Art, fundada pelo luso-angolano João Boavida, compreendem um maior foco no aumento da capacidade de venda das galerias, permitindo-lhes comercializar obras através da plataforma on-line da Afrikanizm e participar em exposições.

Em fases subsequentes, estas colaborações permitirão ainda potenciar artistas que integram a Afrikanizm e viabilizar a criação de obras conjuntas com as galerias, fortalecendo o desenvolvimento artístico e o alcance global das criações.

Conforme João Boavida, CEO da Afrikanizm Art, estas parcerias conectam artistas, galerias, coleccionadores e entusiastas de arte em todo o mundo, reforçando a sua presença e influência no mercado global de artes.

