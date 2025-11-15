Documento está a ser compilado e deve ser divulgado em breve. Substituição da CIVICOP por "Comissão da Verdade", criação de uma Lei de Amnistia Geral, surgimento de uma câmara baixa no Parlamento e uma CNE despartidarizada com personalidades idóneas são temáticas que devem constar do compromisso da Nação.

A Comissão para a Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos de Angola (CIVICOP) deve ser substituída por uma Comissão da Verdade, à semelhança do método de Nelson Mandela, implementado na África do Sul, cujos resultados são considerados "bastante positivos. Esse foi, entre outros, um dos assuntos debatidos pelos profissionais do sector da Justiça no Congresso Nacional da Reconciliação, "capitaneados" pelo advogado Sérgio Raimundo.

Para além da Justiça, outros sectores do País passaram à lupa de pelo menos 600 participantes, cujas conclusões devem ser adaptadas pela Carta-Compromisso em sede do Congresso da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST).

Na opinião dos profissionais do sector da Justiça, o congresso, nas suas conclusões, deverá sugerir ao Presidente da República, na qualidade de Mais Alto Magistrado da Nação, a substituição da CIVICOP por uma "Comissão da Verdade e Reconciliação Nacional", totalmente despartidarizada.

