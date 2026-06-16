A Empresa de Transportes Colectivos Urbanos de Luanda (TCUL) passou a circular apenas no território da província esta segunda-feira, encerrando o serviço de transporte interprovincial, uma medida que a empresa reconhece poder causar constrangimentos aos utentes.

Segundo a TCUL, o objectivo é que a empresa passe a concentrar-se prioritariamente no território e nas necessidades de mobilidade da província de Luanda.

Neste contexto, os esforços serão direccionados para a reorganização e melhoria dos serviços de transporte colectivo urbano, através do reforço da capacidade de resposta às exigências de mobilidade dos cidadãos.

Esta reorganização surge após o aumento da frota da TCUL para 180 autocarros operacionais, com a entrada de 80 novos autocarros urbanos de passageiros, anunciada a 28 de Abril passado.

A empresa passou para a gestão do Governo Provincial de Luanda (GPL), após anos sob tutela do Ministério dos Transportes.

Embora a medida já esteja em vigor, a TCUL reconhece os possíveis constrangimentos causados aos utentes que utilizavam regularmente o serviço interprovincial e agradece a compreensão.