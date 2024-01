O nacionalista angolano Rui Mingas, autor da música do Hino Nacional, regressou hoje a Luanda, para ser sepultado no Cemitério do Alto das Cruzes na sexta-feira. Antes, haverá um vasto programa de homenagem ao músico da resistência que também foi diplomata, empresário, desportista e ministro.

Os restos mortais do nacionalista angolano Rui Mingas chegaram, nas primeiras horas desta quinta-feira, a Luanda, provenientes de Portugal, onde faleceu na passada quinta-feira (dia 4), vítima de doença.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o corpo do autor da música do Hino Nacional foi recebido, no Terminal de Cargas, inicialmente, por familiares e amigos, em ambiente de emoções e lágrimas.

Imediatamente, e em alinhamento com o programa oficial das exéquias, a urna com os restos mortais desse então ícone da cultura angolana seguiu de cortejo automóvel para a sala de velório do Exército (ex-RI20).

O início da cerimônia fúnebre está reservado para o período da tarde, com destaque para homenagens da Assembleia Nacional, do MPLA, dos Ministérios das Relações Exteriores, da Juventude e Desportos e da Cultura e Turismo.

Para sexta-feira, antes da descida da urna no Cemitério do Alto das Cruzes, está reservada uma Missa do Corpo Presente na Igreja do Carmo, na baixa de Luanda. As condolências à família serão apresentadas também na sala de velório do Exército (ex - RI20).

Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas foi um cantor, compositor, diplomata, empresário, desportista e político angolano, por sinal, co-autor da música do Hino Nacional ("Angola Avante"), com Manuel Rui Monteiro.

Ao longo da sua trajectória profissional, Rui Mingas (falecido aos 84 anos de idade) foi deputado do Grupo Parlamentar do MPLA, secretário com o estatuto de ministro dos Desportos e embaixador de Angola em Portugal.

A 26 de Julho de 1995, foi agraciado com o grau de Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, de Portugal. Em 2002, formou uma associação empresarial com Paulo Múrias e a "Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica".