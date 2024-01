Subscritores convencem Presidente da República e será atribuído o nome Manuel Rui Monteiro ao Centro Cultural do Huambo, prestes a ser inaugurado. Dentre as razões para a nomeação, os signatários destacam a autoria de importantes obras da nação, incluindo o hino nacional.

O Presidente da República deu "luz verde", esta semana, à proposta de nomeação de Manuel Rui Monteiro ao Centro Cultural do Huambo, que vai ser inaugurado na segunda-feira, 08, Dia Nacional da Cultura. Confirmou ao Novo Jornal Fernando Oliveira, um dos subscritores da petição.

A petição, subscrita por 64 intelectuais angolanos naturais e amigos do Huambo, "foi aprovada pelo PR e pelo ministro da Cultura, tendo esse já dado ordens para a feitura da placa, com pleno conhecimento da governadora provincial [Lotti Nolika]", avançou o advogado Fernando Oliveira, que acabava de receber a confirmação do governante.

