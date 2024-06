Cine São Paulo vai realinhar o Sambizanga no mapa das agendas culturais da cidade. Iniciativa, que reflecte o dilema arquitectónico de Luanda, visa incentivar preenchimento de espaços vazios com quem precisa. Filme "Assalto em Luanda" e concerto do Conjunto Angola 70 inauguram a casa.

O cine São Paulo reabre, este fim-de-semana, as portas, prometendo uma intensa actividade artístico-cultural, em que se espera mais de 1000 pessoas sentadas por cada evento. A iniciativa, que realinha, assim, no mapa luandense, aquela parcela da cidade capital, visa comemorar os 15 anos do Goethe Institut em Angola e conta com parcerias do Grupo Chamavo, Governo Provincial de Luanda, Instituto Angolano do Cinema e Audiovisual, Ordem dos Arquitectos de Angola, entre muitos outros.

Durante seis semanas, entre os dias 15 de Junho e 28 de Julho, o cine vai ser palco do festival "Einturzende Neubauten /O futuro Já era", com artistas de Angola, Alemanha, Costa do Marfim e de outras partes do mundo. Trata-se de um festival com uma fungisa de cinema, teatro, dança, música, exposições, spoken word, stand-up comedy, performances. O programa, que comporta 70 eventos, conta ainda com debates e oficinas criativas.

Mas, a pergunta que não se quer calar e, por conseguinte, os promotores não conseguem responder, é: Depois do festival a instituição vai continuar a gerir? O centro vai continuar perene com as actividades?

