O Museu Nacional de Antropologia, em Luanda, conta, actualmente, com seis mil objectos museológicos, sendo que apenas 15% dos mesmos, cerca de 900, costumam ser apresentados ao público, outros 85%, um total de 5.100, se encontram arquivados devido à falta de salas para a exposição. A informação foi prestada esta semana ao Novo Jornal pelo director da instituição, Álvaro Jorge.

"O museu conta com seis mil objectos museológicos, mas a maior parte está em depósito, uma vez que a falta de reabilitação de algumas salas limita a exposição. Precisamos de recursos e apoios para alargar a exposição", explicou.

O responsável fez saber que, em 2021, o museu beneficiou de um apoio financeiro da parte do Executivo, o que permitiu reabilitar oito salas de exposição, mas essas são insuficientes para acolher as seis mil peças. Por isso, entende ser necessário novos inputs financeiros para mudar o quadro.

Álvaro Jorge revelou, igualmente, que, das peças em conservação no museu, constam objectos de outros países, como República Democrática do Congo (RDC), Burkina Faso, Costa do Marfim e Camarões, que representam pelo menos 1% do acervo etnográfico.

Em relação às visitas, o director da instituição explicou ter havido redução devido à Covid-19, mas acredita ser momentânea, uma vez que, com o regresso das aulas, poderá melhorar a afluência. No período pré-pandemia, mais de duas mil pessoas visitavam o referido museu mensalmente.