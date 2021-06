"Para lá dos meus passos" foi distinguido com o galardão de Melhor Documenário, ao passo que "Ar condicionado" arrebatou o trofeu de Melhor Ficção.

As duas produções são totalmente angolanas e foram gravadas no País. Por exemplo, "Para lá dos meus passos" é um documentário que tem como foco a dança contemporânea no País, retratando o processo de montagem do espectáculo exibido em 2017 pela Companhia de Dança Contemporânea de Angola. A produção acompanha ainda a vida de cinco bailarinos que exploram os conceitos de tradição, cultura, memória e identidade e questionam a transformação e a desconstrução desses temas nas suas vidas.

Já "Ar condicionado" retrata a realidade de uma Luanda à rasca por causa da avaria de todos os aparelhos de ar condicionado da cidade. "Matacedo (agente de segurança privada) e Zezinha (empregada doméstica) têm a missão de recuperar o aparelho do chefe. Essa missão leva-os à loja de materiais eléctricos abandonada do kota Mino, que está a montar, em segredo, uma complexa máquina de recuperar memórias", diz a sinopse.

No total, o País colocou 11 filmes no Arquiteturas Film Festival Lisboa. Deste grupo, além dos dois premiados, constam ainda "películas" como "O Herói", "A Ilha dos Cães", "Do outro lado do mundo" e "Cartas de Angola".