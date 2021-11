"Confirmamos sim a morte esta manhã de Jacinto Tchipa, numa clínico em Viana onde estava internado há vários dias com fortes problemas de saúde", disse um dos familiares do cantor.

A última aparição em palco de Jacinto Tchipa foi a 22 de Novembro do ano passado, no programa "Live no Kubico" da Televisão Publica de Angola (TPA).

Durante a actuação, Jacinto Tchipa, que também era oficial superior das Forças Armadas Angolanas (FAA), criticou o facto de não ser valorizado como combatente.

"Que haja justiça para muitos combatentes que estão prejudicados como eu", disse o também coronal das FAA.

Autor de temas como "África", "Maié Maié", ou "Cartinha da Saudade", Jacinto Tchipa é uma das referências incontornáveis da música angolana.

O artista notabilizou-se no panorama nacional durante a década de 80, quando foi vencedor, duas vezes consecutivas (1986 e 1987), do concurso "Top dos Mais Queridos", organizado pela Rádio Nacional de Angola.

O músico nasceu em 1958, na Caála, província do Huambo, e começou a sua carreira artística em 1973, quando gravou o primeiro disco de vinil "África".

Uma das actuações do músico. Veja o vídeo.