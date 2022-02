Governo prevê gastar, este ano, 738 milhões Kz com obras de requalificação de um dos reinos mais antigos e «polémicos» de Angola, o do Bailundo. Empreitada a cargo das empresas Omatapalo e Finiban deviam terminar em 2021, de acordo com o Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente.

As obras de requalificação da "Ombala Yo Mbalundo" (Reino do Bailundo), no município do Bailundo, província do Huambo, cujo término estava previsto para o primeiro semestre de 2021, vão receber uma nova dotação orçamental avaliada em pouco mais de 738 milhões de kwanzas, de acordo com o Orçamento Geral do Estado (OGE) para o presente ano.

No OGE2021, numa rubrica denominada "Requalificação do Reino do Bailundo", que constava da dotação orçamental do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MCTA), estava prevista uma despesa de 1,3 mil milhões Kz, ao passo que, este ano, a mesma receberá pouco mais de 738 milhões Kz.

Comparativamente aos dois períodos, verifica-se, de acordo com cálculos do Novo Jornal, um crescimento na ordem dos 82% nas receitas atribuídas ao reino agora liderado por "Tchongolola Tchongonga", nos últimos dois anos. Noutras palavras, caso a dotação orçamentada de 2021 tenha sido executada, o Governo poderá gastar, em dois anos, pouco mais de dois mil milhões Kz com as obras de requalificação da conhecida "Ombala".

