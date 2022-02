«Preocupa-me muito a forma como o artista é tratado no nosso País» - Carlitos Vieira Dias

Prestes a completar 74 anos de idade e 56 de carreira, Carlitos Vieira Dias, uma das principais referências da música nacional, filho do «Pai» da moderna música popular urbana angolana, «Liceu» Vieira Dias, clama por mais apoios à classe artística. Com novo CD ainda «engavetado», mestre do violão pretende, igualmente, maior divulgação da figura do pai. O cantor e guitarrista, que tem show intimista agendado para a noite de sexta-feira, 25, no palco do Jazz In, está muito preocupado com o actual quadro da música angolana e com a falta de apoio à classe artística nacional.