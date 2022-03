Semanário Novo Jornal

Projecto «Ponte Cultural» junta vozes de Angola e de Israel

Músicos nacionais vão partilhar canções e palcos com artistas israelitas, no âmbito da 8ª edição do Projecto «Ponte Cultural». Iniciativa da Fundação Arte e Cultura conta com um espectáculo de músicas inéditas, no sábado, 26, em Luanda.