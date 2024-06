O Presidente da República, João Lourenço, destacou esta quarta-feira, 12, a determinação da selecção nacional de futebol "Palancas Negras", de voltar a fazer história no mundial de 2026.

A confiança do Chefe de Estado surge na sequência do jogo entre Angola e Camarões, que aconteceu esta terça-feira, 11, pontuável para a 4ª jornada das eliminatórias de acesso ao Campeonato do Mundo, que terminou empatado a uma bola.

"Angola acreditou e continua a acreditar na força e determinação dos seus Palancas em voltar a fazer história, rumo ao Mundial de 2026. Força, Angola! Angola vai vencer", escreveu na página do Facebook João Lourenço, que também assistiu à partida.

Refira-se que Angola participou da copa do mundo de 2006, sendo a sua primeira participação no Campeonato Mundial de Futebol.

Durante a fase de apuramento, a selecção de Angola eliminou o Chade, Nigéria, Ruanda, Zimbabwe, Gabão e Argélia. Na fase final defrontou Portugal, Mexico e Irão.

Neste mundial, o continente africano terá nove lugares de qualificação directa no torneio mundial alargado para 48 selecções, sendo que a Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu adoptar um formato de nove grupos, em que apenas o vencedor se qualifica para o Campeonato do Mundo, contra as cinco vagas de até então.

O Campeonato do Mundo de 2026 será realizado nos Estados Unidos da América, Canadá e México.