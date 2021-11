«Núcleo duro» encabeçado pelo general Carlos Hendrick assume atraso de dois meses, mas nega existência de uma crise financeira no clube, atirando responsabilidades à direcção de processamento de salários do 1.º de Agosto.

O vice-presidente do Clube Desportivo 1.º de Agosto, Paulo Magueijo, assumiu, na última terça-feira, 02, ao Novo Jornal, que o pessoal afecto à agremiação (jogadores, técnicos, bem como pessoal administrativo e de apoio) "estão com dois meses de salário em atraso". De acordo com o responsável, o facto não tem a ver com crise financeira interna ou falência, como vários órgãos de comunicação social têm avançado nos seus principais serviços de informação desportiva.

A este semanário, Paulo Magueijo, um dos auxiliares do general Carlos Hendrick, confidenciou que o problema que o 1.º de Agosto vive neste momento é conjuntural ao País. "Está a ser feito um trabalho a nível da direcção para o processamento de salários, situação que, no nosso entender, será resolvida nos próximos dias".

"Não é verdade que o clube está falido, como muitas pessoas estão a dizer. Somos uma estrutura, mas a situação do País também nos afecta. Os salários são processados via patrocinadores, que todos muito bem conhecem. O que não queremos fazer é alimentar ainda mais a fogueira que está a ser incendiada nas redes sociais", assegurou o responsável, que, em conversa por telefone com o NJ, se encontrava em Benguela, onde a equipa defrontou na quarta-feira, 03, o Sporting local.

