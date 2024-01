A selecção nacional de futebol "Palancas Nengras" defronta esta segunda-feira, 15, às 21:00, a Argélia na primeira jornada do grupo D da 34.ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN/2023), que decorre na Costa do Marfim.

Os Palancas Negras, às ordens do português Pedro Gonçalves, pretendem entrar com o "pé direito" no maior evento continental da modalidade, mas as previsões indicam que este desiderato está longe de ser alcançado em função do poderio do adversário

Angola vai defrontar um adversário que reúne jogadores que actuam nos melhores campeonatos da Europa.

Os argelinos já conquistaram a competição em duas ocasiões, em 1990 e 2019. Enquanto os Palancas Negras apenas atingiram os quartos-de-finais do CAN em 2012.

No histórico de confrontos, entre ambas equipas, houve um registo de quatro empates, duas vitórias, uma para cada lado.

No jogo de carácter particular, de preparação para o CAN, os argelinos golearam o Burundi, por quatro bolas a zero, enquanto os Palancas Negras bateram o Bahrein, por três bolas sem resposta.

Para enfrentar os quatros jogos da primeira jornada do grupo D, o português Pedro Gonçalves conta com os atletas, Gelson Dala, Kadu, Dominique, Neblu, Tó Carneiro, Eddie Afonso, Kinito, Buatu, Gaspar, Loide Augusto, Núrio Fortuna, Fredy, Beni, Bruno Paz, Keliano, Show, Estrela, Zine, Mabululu, Milson, Gilberto, Bela, Mbala Zola e Zito Luvumbo.

Recorde-se que a competição estava inicialmente agendada para 2023, mas a Confederação Africana de Futebol (CAF) transferiu para este ano por razões climáticas.

Os números apontam favoritismo para a formação argelina, que conta ainda com quase todos os jogadores que há cinco anos conquistaram o título de campeão africano.