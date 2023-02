Estádio "come" milhões de kwanzas por ano do Orçamento Geral de Estado. Mas poeiras, escombros e capim tomam conta do recinto desportivo inaugurado em 2010, para acolher pela primeira vez o CAN em Angola. Sobre o destino dado às verbas vindas do OGE, MINJUD não respondeu às questões do NJ.

Estádio Nacional do Chiazi, um dos "monstros" do futebol nacional, construído para albergar os jogos do Campeonato Africano de Futebol (CAN 2010), que o País acolheu, está atirado «à sua própria sorte», o que não justifica os milhões que "come" anualmente do Orçamento Geral do Estado, observou a equipa de reportagem do Novo Jornal, durante uma curta estada na província mais a Norte de Angola.

Poeiras, escombros e florestação a tomar conta do pavimento e ferrugem a invadir todo material metálico dão as boas-vindas àqueles que decidem visitar o recinto desportivo. O estado «ao deus dará» a que foi submetido o "gigante adormecido" não "rima" com os milhões que, anualmente, são aprovados para sua manutenção. Ou seja, à distância, a infra-estrutura prende atenção de quem passa por aquela via pela sua arquitectura esplêndida. Porém, quem decide matar a curiosidade fica logo atónito com a degradação do maior estádio de futebol de Cabinda, que mais dinheiro tirou aos cofres públicos para a sua construção.

À entrada do gigante Chiazi, é possível ver a florestação engolindo o portão central, tanto à esquerda, como à direita, da zona que antecede o parque de estacionamento da estrutura futebolística, instalado naquela região do território nacional.

