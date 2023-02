A Liga Azule é a nova denominação do Campeonato Nacional sénior feminino, como informou a Federação Angolana de Basquetebol (FAB), presidida pelo empresário Moniz Silva, soube o Novo Jornal de fontes próximas ao dossiê.

O acordo assinado entre a FAB e petrolífera Azule Energy visa promover e valorizar o basquetebol feminino angolano. Uma semana após ter sido rubricado o contrato de patrocínio entre as duas partes, os clubes, promotores do evento, ainda não foram chamados pelo elenco de Moniz Silva para serem informados sobre o funcionamento da prova.

A este semanário, a FAB avançou que "os meandros do acordo ainda não serão tornados públicos, devido à cláusula de confidencialidade que consta do documento rubricado entre as duas instituições, mas, de qualquer das formas, quando for publicado o relatório e contas da instituição, do exercício financeiro de 2023, o valor do contrato de patrocínio estará revelado".

Numa nota interna da FAB a que este semanário teve acesso, o "patrão" da instituição que assume o basquetebol nacional diz valorizar o apoio da empresa multinacional como a Azule Energy para uma das ligas mais importantes da modalidade no País.

