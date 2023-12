Imbuído do espírito de contribuir para o desenvolvimento do desporto em Angola, Jorge Araújo, ex-atleta, encarou o défice na produção de equipamentos desportivos como uma oportunidade para investir na área e criou a Araújo 3d, empresa detentora da marca de equipamentos desportivos FAST. Hoje, cinco anos depois da criação da FAST, a única fábrica de equipamentos desportivos em Angola, sente que está muito próximo dos objectivos primários.

Trajado de forma muito simples, calça olímpica, t-shirt e crocs, encontramos Jorge Araújo na companhia de Ednar dos Santos, director-adjunto, e João Chicolomuenho, responsável pela área de vendas da fábrica, situada no município de Talatona, em meio a tecidos, na área de corte, e com uma simpatia contagiante recebeu a equipa do Novo Jornal, às 11 horas da manhã. Mesmo com muito trabalho, pois a sua equipa está a tratar da indumentária da Selecção Nacional sénior masculina de andebol, que vai disputar o Africano em Janeiro próximo, conseguiu fazer-nos uma visita guiada aos vários departamentos da unidade fabril.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/