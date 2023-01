Andebol, futebol, basquetebol e desporto para deficientes, na proposta do OGE2023 em discussão, surgem como os privilegiados e, juntos, vão ter um "bolo" de 300 milhões de kwanzas, sendo 75 milhões para cada.

Aprovado já na generalidade pelos deputados à Assembleia Nacional, o Orçamento Geral de Estado/2023 pretende gastar, só com a massificação de 29 modalidades, mais de mil milhões de kwanzas, observou o Novo Jornal o documento que se encontra no site do Ministério das Finanças desde Dezembro de 2022.

Relativamente ao OGE2022, o Estado entendeu acrescer às despesas para a massificação com mais 229 milhões Kz, sendo que, no ano passado, as vinte e nove modalidades inscritas pelo Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) consumiram apenas 821 milhões Kz, constatou este semanário.

Andebol, futebol, basquetebol e desporto para deficientes, na proposta do OGE2023, vão, juntos, continuar como os privilegiados, com um "bolo" de 300 milhões Kz, sendo 75 milhões para cada modalidade.

Com as outras 25 modalidades, nomeadamente pesca desportiva, ginástica, natação, desporto motorizado, lutas desportivas, desporto equestre, atletismo, boxe, ciclismo, desporto feminino, desporto náutico, desporto universitário, esgrima, futsal, jiu-jitsu, judo, karaté dó, taekwondo, ténis de campo, ténis de mesa, tiro, voleibol, xadrez, golfe e hóquei em patins, o Governo prevê gastar 750 milhões Kz.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/