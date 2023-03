Guelson FC decidiu levar o caso à Justiça, por entender que houve desonestidade do 1º de Agosto na divisão dos direitos económicos aquando da transferência de Zito Luvumbo para o Cagliari Calcio. Em reacção às acusações da formação do Kilamba Kiaxi, o emblema militar diz ao Novo Jornal que o Guelson FC está "equivocado", pois D"Agosto recebeu apenas 800 mil dólares, não 1,4 milhões USD como se tem pensado.

Após não terem chegado a um acordo extrajudicial, a direcção do Guelson FC, com sede no município de Belas, distrito urbano do Kilamba Kiaxi, em Luanda, decidiu levar a tribunal o Clube Desportivo 1.º de Agosto, por este último não ter, supostamente, cumprido com os deveres aquando da transferência de Zito Luvumbo para os italianos do Cagliari Calcio, que agora está na Série B daquele país europeu, soube este semanário através de uma fonte próxima ao dossiê.

O Guelson FC, clube que lapidou o talento de Zito Luvumbo, segundo soube este semanário no processo nº 0287/22-C, diz que formou o atleta durante um período de cinco anos, tendo mais tarde celebrado um contrato para a transferência do futebolista ao 1º de Agosto, onde terá ascendido ao Girabola, prova maior do futebol doméstico.

O clube queixoso acusa o 1º de Agosto de ter recebido um milhão e 450 mil dólares norte-americanos da venda de Zito Luvumbo, deste valor, nem se quer um centavo foi partilhado com o Guelson FC, um dos clubes formadores do atleta que agora se encontra na Itália.

Segundo dados do processo consultado por este semanário, o Guelson FC aponta que, dos um milhão e 450 mil USD que o 1º de Agosto recebeu das mãos da Cagliari Calcio, 725 mil dólares (50%) deviam ser encaminhados à formação do Kilamba Kiaxi, sob presidência do seu patrono, Pembele Pedro.

