Profissionais do jornalismo desportivo angolano encabeçam as duas listas que irão disputar a 3 de Abril os mais de 250 votos dos jornalistas habilitados ao processo que irá determinar quem vai comandar a AIDA nos próximos quatro anos.

Os jornalistas Honorato Carlos Silva (lista A) e Luís Caetano (lista B) disputam, no próximo dia 3 de Abril, o cadeirão máximo da Associação da Imprensa Desportiva Angolana (AIDA), organização que nos últimos anos foi presidida pelo malogrado António Aleluia.

Honorato Silva, do Jornal de Angola, que tem como lema "Mudança sem ruptura com o passado", pretende fazer da AIDA, enquanto organização socioprofissional, um motor do jornalismo desportivo angolano, promovendo o desporto como direito consagrado no n.º 1 do artigo 79 da Constituição da República de Angola.

O elenco de Honorato Silva quer reduzir as assimetrias entre Luanda e o resto do território nacional. Caso vença o processo eleitoral, Honorato e o seu núcleo duro pretendem trabalhar para o crescimento e desenvolvimento profissional, acesso às fontes de informação, acompanhamento das selecções e clubes na representação do País nas competições internacionais, bem como proporcionar condições para que os jornalistas e os colaboradores especializados se equiparem na capacidade de análise, interpretação e abordagem do movimento desportivo.

