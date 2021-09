Semanário Novo Jornal

MINJUD liberta mais de mil milhões Kz para pagar «kilapi» a atletas

No mapa de distribuição a que o Novo Jornal teve acesso, só para a Federação Angolana de Andebol, com 11 prémios em atraso, com destaque para os Jogos Africanos em seniores masculinos (Brazzaville 2015), o MINJUD transferiu para os cofres da instituição liderada por Amaral Júnior mais de 539 milhões e 638 mil Kz.