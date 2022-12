Após sucessivos adiamentos da primeira visita oficial da ministra da Juventude e Desportos, Palmira Barbosa, ao Estádio Nacional 11 de Novembro, finalmente o acto aconteceu na última terça-feira, 06, tendo a governante constatado o estado da relva da maior catedral do futebol doméstico.

Com o tapete verde já em recuperação, no final do encontro com a direcção daquele recinto desporto, a ministra, entretanto, não deu garantias sobre o tempo em que o mesmo será entregue a uma gestão privada, sendo que, desde a sua construção, o estádio continua nas mãos do Estado, através do MINJUD.

Em entrevista à imprensa, a titular do MINJUD não foi clara se quando definitivamente o dossiê da gestão privada será reactivado, mas lembrou que, neste momento, a prioridade é a relva e, posteriormente, ocorrerá a fase de recuperação de outros compartimentos do estádio que, aos cofres do Estado angolano, custou pouco mais de 226 milhões de dólares norte-americanos.

"Nós constatámos que a relva está a ser recuperada e só temos de solicitar à FAF, através do seu vice-presidente, que nos dê depois alguma informação se podemos ou não reabrir o recinto para jogos, porque, na minha opinião, deveríamos dar mais algum tempo, para que ela, de facto, tenha a sua robustez", avançou.

