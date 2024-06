A Selecção Nacional sénior masculina de basquetebol participa de 2 a 7 de Julho, do torneio pré-olímpico, em Valência (Espanha), à procura de uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris, a decorrer de 26 de Julho a 11 de Agosto. As esperança estão depositadas em Bruno Fernando, Selton Miguel e Sílvio Sousa, considerados principais referências para marcar presença no maior evento desportivo mundial.

O torneio pré-olímpico a decorrer de 2 a 7 de Julho, em quatro países (Espanha, Grécia, Porto Rico e Lituania) é uma porta aberta para Angola buscar uma vaga para os Jogos Olímpicos que acontecem de 26 de Julho a 11 de Agosto deste ano, em Paris, França. Num universo de 24 selecções participantes, apenas quatro irão carimbar passaporte. As restantes 20 regressam à casa.

Depois da preparação, que decorre em Portugal, a selecção nacional segue para onde deverá prosseguir os trabalhos com equipas da primeira divisão daquele país do leste da Europa. Para o pré-olímpico, o cinco nacional figura no grupo A, com a Espanha e Bahamas, enquanto o grupo B inclui o Líbano, Polónia e Finlândia, sendo que as duas primeiras classificadas de cada grupo vão para as meias-finais.

Para esta operação, o seleccionador nacional, o espanhol Pep Clarós, tem à sua disposição Childe Dundão, Elcane Paca, Eduardo Simão, Dimitri Makonda, Aginaldo Neto, German Obama, Gerson Lukeny, Selton Miguel, Eduardo Francisco, Jerónimo Luís, Jonathan Ndjungo,Wheza Panzo, João Fernandes, Aboubakar Gakou, Jilson Bango, Teotónio Dó, Luís Faial, Macachi Brás, Bruno Fernando e Sílvio Sousa.

