Luanda acolhe a partir de hoje, 16, a 8ª edição do Congresso e Exposição de Petróleo de África (CAPE ) para analisar o futuro da indústria petrolífera e de gás no continente, avança o Ministério angolano que tutela o sector.

A decorrer até à próxima quinta-feira, 19, o evento está a ser promovido pela Organização Africana dos Produtores de Petróleo (APPO) em parceria com o Governo de Angola e reúne mais de duas dezenas de especialistas africanos, europeus e americanos.

A agenda de quatro dias inclui temas como "O Desenvolvimento do Conteúdo Local Africano", "Parcerias no Sector de Petróleo e Gás", "Desenvolvimento do Mercado do Petróleo", Financiamento do Sector de Petróleo e Gás" e "Oportunidades de Refinamento e Processamento Petroquímico".

Entre os oradores, está o ministro angolano dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que abordará os "Desafios e Oportunidades na Produção de Energias Renováveis em África".

A lista de palestrantes inclui também o ministro dos Petróleos do Níger, Mahamane Sani Mahamadou, e os homólogos do Gana, Matthew Opoku Prempeh, da África do Sul, Samson Gwede Mantashe e da Costa do Marfim, Thomas Camara.

Sobem também à tribuna o presidente executivo da Tradinter, Bráulio de Brito, o director executivo da Africa Energy Investment Corporation, Zakaria Dosso, o director-geral da Organização Internacional de Investigação, implementação, Utilização e Armazenamento de Carbono, Tim Dixon, e o secretário-geral da Organização Africana dos Produtores de Petróleo, Omar Farouk Ibrahim.

Em nota publicada no sítio da Organização Africana dos Produtores de Petróleo, Diamantino Azevedo escreve que "o encontro vai criar subsídios para assegurar a consecução e apoio aos investimentos no sector do petróleo e gás em África, bem como a avaliar a orientação dada pelos líderes africanos responsáveis por este sector".

A Organização Africana dos Produtores de Petróleo foi criada a 27 de Janeiro de 1987 em Lagos, na Nigéria, para servir de plataforma de cooperação e partilha de conhecimentos e experiência entre os países africanos produtores de petróleo.