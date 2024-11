A revelação que foi feita no encerramento do IX fórum sobre seguros, numa iniciativa do semanário Expansão, a responsável reitero o desempenho do sector segurador em Angola, frisando que em 2023 o sector dos seguros cresceu 21.4%, manteve níveis de solvência acima dos 270% e apurou resultados líquidos superiores a 20.5 mil milhões de Kwanzas.

"Os prémios brutos emitidos rondaram 379.8 mil milhões Kwanzas, tendo sido devolvidos aos segurados sob forma de indemnização o valor 98.9 mil milhões de Kwanzas", afirmou.

"Tudo isso foi possível por via de uma gestão prudente dos recursos que as empresas a sua disposição assumindo todos os compromissos com os seus clientes sem precisar de ajudas públicas do estado", sublinhou Filomena Manjata.

O evento encerrou com o painel intitulado "Desconstruindo" gestores de diferentes sectores de actividade apresentaram o seu ponto de vista empresarial em matéria de seguros.