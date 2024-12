Com esta certicação ICAO7 (International Civil Aviation Organization, na sigla em inglês), o aeroporto poderá operar aeronaves com comprimento fora-a-fora entre 39 e 49 metros (exclusive) e largura máxima da fuselagem de cinco metros, como o Boeing 737-900, com capacidade para transportar mais passageiros em rotas de médio alcance, o Airbus A321, uma aeronave de corredor único que é amplamente utilizada em voos domésticos e internacionais de curta e média distância, e o Boeing 757-200, muito usado em rotas transcontinentais.

Com capacidade projectada para 2,2 milhões de passageiros por ano, a internacionalização do Aeroporto da Catumbela aumentará a sua capacidade operacional, mas, segundo o Governo, também fortalecerá a sua posição como uma alternativa viável ao Novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, em Luanda.

O primeiro vôo internacional directo a partir de Benguela deverá decolar no próximo dia 21 de Dezembro, com destino à República da Namíbia, país vizinho de Angola.

Inaugurado em Agosto de 2012, pelo antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, o Aeroporto da Catumbela teem uma pista de 3.700 metros de comprimento e 45 de largura, capaz de receber, em simultâneo, três aviões de grande porte.

Uma das prioridades do Executivo do Presidente João Lourenço, o processo de internacionalização do Aeroporto da Catumbela tem em vista a promoção do desenvolvimento económico e social do país, em geral, e desta região, de modo particular.