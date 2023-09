O Banco de Poupança e Crédito (BPC) suspendeu a concessão de crédito "BPC Salário Super", o conhecido "BPC Salário de 10 meses" aos funcionários por questões de precaução, visto que em apenas três meses do lançamento deste crédito, o banco concedeu a 84 mil clientes mais de 200 mil milhões de kwanzas.

Por essa razão, o BPC decidiu suspender a concessão deste tipo de crédito, mas permanece com o modelo do "BPC Salário" de até quatro meses.

Em comunicado, o banco diz que o sucesso surpreendente do "BPC Salário Super" levou a que o banco atingisse limites prudenciais num curto espaço de tempo, o que obriga a suspender temporariamente a comercialização deste produto.

E para prevenir e garantir a satisfação dos clientes, os produtos "BPC Salário" (adiantamento de salário de até quatro meses) e o "BPC Pensionista", (adiantamento de pensão de até sete meses) continuarão disponíveis.

Entretanto, o banco avisa que o crédito "BPC Salário Super", também conhecido como "BPC Salário de 10 meses", retornará em Janeiro de 2024.

O Novo Jornal soube que muitos cidadãos com ordenados domiciliados nesta instituição e que solicitaram no mês passado este tipo crédito ficaram surpreendidos com a suspensão.

No entanto, outros afirmaram que, apesar da suspensão do "BPC Salário de 10 meses", o importante é que o banco continue a fazer a concessão do adiantamento de salário de até quatro meses, assim como sete meses para os pensionistas.

No mês de Maio, o BPC apresentou aos seus clientes o "BPC Salário Super", um produto de crédito que permitia adiantamento de 10 salários, em sete dias, num período de reembolso de 36 prestações.