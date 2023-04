O grupo Carrinho e o Deutsche Bank formalizaram um acordo de financiamento de 57 milhões de euros para uma fábrica de processamento de soja e girassol. O acordo de empréstimo individual, o primeiro finalizado no âmbito do acordo quadro de crédito à exportação assinado em Maio de 2019 entre o Deutsche Bank, o Banco de Desenvolvimento de Angola e o Ministério das Finanças, deverá ser pago em dez anos.

Esta linha de crédito, segundo o Governo angolano, visa financiar a agricultura, agro-indústria, pescas e indústrias em geral, com vista a garantir uma maior oferta de bens, serviços e emprego.

Localizada no Lobito, a fábrica será a maior do género em África, com capacidade para processar até 4.000 toneladas de soja ou 2.400 toneladas de sementes de girassol por dia.

A construção levará aproximadamente dois anos e deverá gerar cerca de 300 empregos directos e milhares de empregos indirectos relacionados com o plantio de soja e girassol, garantem financiador e financiado.