Os preços dos produtos da cesta básica registam significativa descida nos mercados de Luanda, em relação à alta que se verificava há um mês, apurou o Novo Jornal numa ronda efectuada nos diferentes estabelecimentos comerciais.

Numa das lojas da empresa Sissé & Freitas, situada na praça do Prenda, o saco de arroz de 25 quilogramas é vendido entre 6.500 kwanzas e 8.800 Kz, quando, há cerca de 30 dias, era comercializado a 14 mil Kz.

A mesma quantidade de açúcar custa, actualmente, 21 mil kwanzas, contra os 25 mil Kz anteriores. Já a caixa de massa alimentar é vendida ao preço de 4.750 Kz, quando antes se pagava 5.300 Kz.

No estabelecimento André Guiné, também no bairro Prenda, o custo dos refrigerantes, produtos de higiene e águas mantém-se a preços altos, enquanto os alimentos registam decréscimo, com o bidão de óleo vegetal de 20 litros anteriormente comercializado a 21 mil kwanzas ao preço de 18.500 Kz.

No supermercado Shoprite do distrito do Palanca, onde a venda a retalho domina o comércio, o produto da cesta básica com preço mais alto é o arroz, o quilograma está fixado em 3.699 Kz, enquanto o litro de óleo vegetal custa entre 1.449 Kz e 3.499 Kz. O quilograma de feijão é vendido entre 1.999 Kz e 1.788 Kz.

Ainda nessa superfície comercial de origem sul-africana, o quilo de açúcar (Capanda), massa alimentar e a lata de leite (Momo) custam 539 Kz, 259 Kz e 8.699 Kz, respectivamente.

Já no supermercado Jumbo, o litro de óleo é comercializado a 1.700 Kz, o pacote de massa 300 Kz, o quilo de arroz 685, a fuba de milho 655 Kz, o quilograma de açúcar 668 e a lata de leite em pó (Cowbell) 9.198 Kz.

Nalgumas lojas adjacentes ao encerrado mercado do São Paulo e no mercado informal, o litro de óleo vegetal tem sido comercializado ao preço de 1.500 Kz, o quilograma de arroz 350 Kz, o de feijão manteiga entre 700 e 800 Kz.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)