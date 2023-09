A partir 05 de Outubro, os bancos comerciais que operam no mercado nacional devem funcionar com capital social mínimo de 15 mil milhões de kwanzas, de modo a estarem em conformidade com a nova exigência do BNA. Todavia, VTB-África, Standard Bank Angola, Standard Chartered BanK Angola, Banco da China em Angola e Banco Comercial do Huambo ainda estão com o montante abaixo do novo limite definido.

A menos de um mês para a entrada em vigor do novo capital social mínimo definido pelo Banco Nacional de Angola (BNA), cinco bancos ainda estão com o montante abaixo da exigência do órgão regulador do sistema financeiro nacional, observou o Novo Jornal os balancetes do segundo trimestre de 2023.

Do leque das instituições financeiras com o capital social mínimo fora da nova exigência, quatro são ramificações de bancos estrangeiros, nomeadamente o russo VTB África, Standard Chartered Bank Angola (SCBA), Standard Bank Angola (SBA) e Banco da China em Angola (BOCLB), bem como um angolano, o Banco Comercial do Huambo (BCH), que juntos necessitam de 29,2 mil milhões Kz, equivalentes a 35,4 milhões de dólares, à luz da taxa média de câmbio actual do BNA, para estarem em conformidade com o novo capital social mínimo definido pelo Banco Central, sendo que o aumento pode ser feito por injecção de dinheiro ou por incorporação de reservas.

Na verdade, os bancos têm até 5 de Outubro para efectuar ajuste no capital social mínimo para 15 mil milhões Kz (18,1 milhões USD), com vista a cumprirem com a medida exarada à luz do Aviso n.º 17/2022, de 5 de Outubro, que revoga o Aviso n.º 02, de Fevereiro de 2018, em que os bancos estavam obrigados a ter 7,5 mil milhões (9 milhões USD) de capital social mínimo.

De forma taxativa, o grosso de cinco bancos comercias tem 27 dias para cumprir com o normativo do órgão regulador do sistema financeiro, de modo a não verem revogadas as licenças para actuar no mercado angolano.

Entre os bancos com capital social mínimo abaixo da nova regulamentação, o VTB-ÁFRICA, com 7,5 mil milhões Kz (9 milhões USD) e o Chartered Bank (8,7 mil milhões Kz) são os que mais precisam de realizar aumento para atingir os 15 mil milhões Kz.

Assim, o banco russo VTB-ÁFRICA deve duplicar o seu capital mínimo, enquanto o britânico SCBA deve aumentar 6,2 mil milhões KZ (7,5 milhões USD).

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/