Os cartões que permitirão aos taxistas abastecer os veículos com gasolina ao preço de 160 kwanzas por litro, quando o resto da população pagará 300, terão um valor diário de 7.000 kz. Os que estão agora a abastecer a 300 kz vão recuperar o valor, em saldo, correspondente aos dias em que pagaram o combustível sem subvenção do Estado, soube o Novo Jornal.

Até agora reina a tranquilidade entre os profissionais abrangidos pela excepção concedida pelo Governo, que dizem gastar diariamente, só em combustível, entre sete a oito mil kwanzas, mas como esta subida não os abrange, não há razões para a especulação dos preços ou para o encurtamento das rotas.

Os cartões de desconto estão a ser emitidos pela Empresa Interbancária de Serviços (EMIS), e todos os "azuis e bancos" licenciados terão direito a um, como fez saber o secretário de Estado para os Transportes Terrestes, Jorge Bengue Calumbo, no final da conferência de imprensa do Executivo que visou anunciar a subida do preço da gasolina de 160 para 300 kz.

Ao Novo Jornal, Francisco Paciente, presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA), que participou no encontro entre as associações de taxistas e o Governo, assegurou que os cartões são de crédito e que os valores podem ser levantados nos ATM (multicaixas).

Conforme Francisco Paciente, todos os que estão abastecer agora a 300 kz, vão ter o saldo dos dias anteriores nem que seja daqui a um mês.

"Anteriormente gastávamos entre sete a oito mil kwanzas, com essa subida devemos gastar 15 mil, só que divididos, sete dos profissionais e outros sete da subvenção do Governo. O Estado nos dará os sete mil kwanzas diários de subvenção da gasolina", esclareceu.

Segundo o Executivo, os azuis e brancos que não estão licenciados, mas exercem ilegalmente a actividades de táxi, não terão direito aos cartões de descontos.

Entretanto, o Governo iniciou em Abril último, em todo o País, o processo gratuito de licenciamento massivo de taxistas, moto-taxistas e embarcações de pesca artesanal, nas administrações municipais, campanha que terminou no dia 27 de Maio, após um mês.

Esta sexta-feira, 2, o primeiro dia em que a gasolina passou a custar 300 kz, o Novo Jornal saiu à rua nas primeiras horas para aferir o ponto de situação desta subida de preço.

Nas principais avenidas, assim como nas paragens de táxis, reinava a calma. O cenário é o habitual em dias de trabalho.

Nos postos de abastecimento de combustíveis, onde ontem, até às 23:00, se verificavam longas filas de viaturas para abastecimento, o panorama esta manhã é tranquilo.

Taxistas e automobilistas abastecem de forma normal como se a subida do preço da gasolina não tivesse acontecido.

Nas bombas de combustível do Cazenga, Congolenses, SISTEC, Futungo, Talatona e Ilha de Luanda, onde o Novo Jornal esteve, os automobilistas dizem estar conscientes da medida tomada pelo Governo e nada poderem fazer a não ser aceitar.

Alguns cidadãos ouvidos durante a ronda feita pelo Novo Jornal disseram que a iniciativa do Governo de não permitir alterações nos preços da cesta básica e do táxi "é a mais acertada".

Quando ao abastecimento dos azuis e brancos nos postos de combustíveis, os taxistas dizem-se tranquilos e que apenas esperam pelo anúncio dos locais e datas para poderem receber os cartões de descontos que o Executivo prometeu à classe.

Entretanto, vários cidadãos contaram que não tiveram constrangimentos em apanhar táxi e que não também não houve especulações de preço como temiam as pessoas após o anúncio da subida do preço da gasolina para 300 kz.

Entretanto, esta manhã, na sua conta de Facebook, João Lourenço, diz Oque o objectivo final das medidas é melhorar o desempenho da economia angolana, mas que o Executivo não esqueceu o poder de compra das famílias.

"A protecção dos operadores económicos e a manutenção do poder de compra das famílias constituem um compromisso inadiável do meu Executivo, mesmo em momentos em que a tomada de decisões com efeitos perniciosos se torna premente. Por esta razão, no processo de retirada gradual das subvenções aos preços da gasolina, acautelámos a actividade de táxi, pescas, agricultura, indústria e outras áreas que contribuem para a formação de preços dos serviços e bens essenciais do consumo das famílias".